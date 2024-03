Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + Frontalzusammenstoß fordert Schwerverletzte + Auseinandersetzung - Zeugen gesucht + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: In Juwelier eingestiegen

Im Gewerbegebiet West schlugen Einbrecher bei einem Juwelier zu. Der Laden befindet sich in dem Einkaufskomplex "Westoria" in der Gottlieb-Daimler-Straße. Über das Dach verschafften sich die Unbekannten Zugang zu den Verkaufsräumen. Dort klauten sie diversen Schmuck und flüchteten unerkannt aus dem Laden. Umliegende Läden nahmen durch über das Dach eintretendes Wasser ebenfalls Schaden.

Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs ist noch unklar, die Täter schlugen in der Zeit zwischen Samstag (9.3.2024), 22.30 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen? Wer hat Personen auf dem Dach des "Westoria" gesehen?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Geld aus Caritas-Sozialstation gestohlen

Geldkassetten mit Bargeld klaute ein Unbekannter im Alter Wetzlarer Weg. Er gelangte in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und schlug dort eine Glastür der Caritas-Sozialstation ein. Im Inneren brach er einen Schrank auf und erbeutete so Bargeld. Der Einbruch fand im Zeitraum von Montagabend (11.3.2024), 22.30 Uhr auf Dienstagmorgen, 5.50 Uhr statt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Autohaus eingedrungen

Zwischen Sonntag (10.3.2024), 10.30 Uhr und Montagmorgen, 6.50 Uhr drang ein Einbrecher in ein Autohaus in der Marburger Straße 129 ein. Er trat ein Fenster und im Inneren eine weitere Tür ein. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Mit etwas Bargeld flüchtete der Unbekannte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Wohnungstür aufgehebelt

Vermutlich ohne Beute entkam ein unbekannter Einbrecher bei seiner Tat am Monatg (11.3.2024). In der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr hebelte er die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Johannesbader Straße auf. Aus unbekannten Gründen verließ er die Wohnung wieder, ohne etwas mitzunehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg: Einbruch

Über eine Terrassentür gelangte ein Einbrecher in die Räume eines Hauses in Wißmar. Dazu hebelte er die Tür des Einfamilienhauses in der Magdeburger Straße auf und durchsuchte die Wohnräume. Der Unbekannte schlug irgendwann im Zeitraum zwischen 5.2.20234 und 11.3.2024 zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich/L3053: Frontalzusammenstoß fordert Schwerverletzte

Ein Mazda-Fahrer fuhr gegen 12.40 Uhr auf der Landesstraße 3053 von Lich in Richtung Butzbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. In Höhe des Abzweigs in Richtung Muschenheim kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat. Ein dahinterfahrender Mercedes-Transporter wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Durch den Unfall erlitten der 29-jährige Fahrer des Mazdas sowie die 44-jährige Seat-Fahrerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Beide kommen aus dem Landkreis Gießen. Die beiden Licher Insassen des Sprinters blieben unverletzt. Der Mazda und der Seat wurden abgeschleppt. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus, die Fahrbahn musste gereinigt werden. Die Vollsperrung der Strecke dauerte bis 15 Uhr an.

Die Polizeistation Grünberg sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Fernwald: Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

In Steinbach kam es laut Angaben einer Beteiligten am Samstag (9.3.2024) zu einer Auseinandersetzung. Dabei sollen zwei unbekannte Erwachsene eine 12-Jährige bedroht und nach ihr geschlagen haben. Anschließend fuhr das Mädchen auf einem Fahrrad davon. Sie wurde leicht verletzt. Der Vorfall soll sich gegen 18.45 Uhr auf dem Gehweg in der Straße An der Kirche ereignet haben.

Einer der Männer soll ca. 190 cm groß sein, ein "deutsches" Erscheinungsbild und deutsch gesprochen haben. Er trug eine schwarze Basecap, die er falsch herum aufhatte. Vorne sah man schwarze Locken unter der Kappe. Der Mann hatte eine schwarze Lederjacke und weiße Turnschuhe an. Über der Jacke trug er sichtbar eine silberne Halskette mit Kreuz.

Der zweite Mann wurde als etwa 175 cm groß beschrieben. Er sprach schlecht deutsch. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss und hatte die Kapuze aufgezogen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat eine Auseinandersetzung am Samstagabend mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Erwachsenen geben?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Ford angefahren

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ferniestraße parkte ein Ford-Fahrer am Samstag (9.3.2024) gegen 14 Uhr. Als er eine Stunde später zu seinem grauen Focus zurückkam, musste er einen Unfallschaden auf der Fahrerseite feststellen. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der unbekannte Verursacher einfach davon. Zurück blieb der Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Wettenberg/B429: Auto gestreift und weitergefahren

Auf der Bundesstraße 429 fuhr ein Opel-Fahrer am Montagabend (11.3.2024) von Wettenberg in Richtung Heuchelheim. Der Opel fuhr auf der linken von zwei Fahrstreifen. Rechts neben ihm fuhr ein Autotransporter. Dieser kam nach derzeitigen Erkenntnissen plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und streifte den Grandland. Im Anschluss fuhr der Autotransporter weiter, statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfall, bei dem ein Schaden am Opel von etwa 3.000 Euro entstand, ereignete sich gegen 22.50 Uhr.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum nicht näher beschriebenen Autotransporter geben, der den Unfall verursacht haben soll? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

