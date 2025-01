Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fenster aufgehebelt + Versuchter Motorraddiebstahl + Einbruch in Getränkemarkt + Exhibitionist auf Feldweg + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Fenster aufgehebelt

In der Schloßallee hebelten Diebe am Donnerstag, 30. Januar, zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten alle Räume, nahmen Schmuck in bislang unbekannter Menge an sich und flüchteten. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Versuchter Motorraddiebstahl

Offenbar versuchten Diebe am Dienstag, 21. Januar, ein in der Schwanallee abgestelltes Motorrad zu entwenden. Zwischen Mitternacht und 7 Uhr brachen sie ihr Vorhaben aus unbekannten Gründen ab und ließen die silberfarbene Kawasaki beschädigt zurück. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Einbruch in Getränkemarkt

Diebe schlugen am Freitag, 31. Januar, gegen 5.30 Uhr eine Glasscheibe ein und gelangten dadurch in den Getränkemarkt im Haddamshäuser Weg. Durch ihr lautstarkes Vorgehen bemerkte eine Anwohnerin den Einbruch und informierte die Polizei. Die Diebe entwendeten eine unbekannte Menge an Zigarettenpackungen und flüchteten über die Straße Am roten Weg. Dort verloren sie noch einen Teil ihrer Beute. Der entstandene Schaden am Getränkemarkt dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen, der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe: Exhibitionist auf Feldweg

Am Mittwoch, 29. Januar, befand sich ein Mann auf einem Feldweg, der sich unter seiner Hose im Intimbereich berührte, anschließend seinen Penis herausholte und ihn weiterhin anfasste. Dabei blickte er in ein Firmengebäude in der Straße Auf der Kupferschmiede, in dem sich eine 42-Jährige aus Lohra in einem Büro befand. Wahrscheinlich flüchtete der Mann gegen 11.30 Uhr, nachdem er bemerkt hatte, dass die Frau ihn gesehen hatte. Der Unbekannte ist etwa 170cm groß und schlank. Er hat blonde Haare und einen Bart. Er trug eine graue Jacke, eine schwarze Hose und rot-schwarze Nike-Schuhe. Zudem war er mit einem schwarzen Fahrrad, womöglich ein E-Bike, unterwegs. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal- Goßfelden: Tür beschädigt Renault

Ein roter Renault Twingo stand am Dienstag, 28. Januar, zwischen 11 Uhr und 12.10 Uhr auf dem Edeka- Parkplatz in der Straße Sandhute. In diesem Zeitraum parkte ein unbekanntes Fahrzeug neben dem Renault. Vermutlich beim Öffnen einer Tür stieß diese gegen den Twingo und verursachte einen etwa 400 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Toyota touchiert

Einen blauen Toyota Aygo touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Friedrich-Ebert-Straße. Durch den Unfall, der zwischen Sonntag, 19. Januar, 13 Uhr, und Montag, 20. Januar, 7.40 Uhr, passierte, entstand ein etwa 200 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht kümmerte. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe: VW touchiert

Kratzer entlang der rechten Fahrzeugseite eines VW entstanden durch einen Unfall, der am Donnerstag, 30. Januar, in der Kasseler Straße passierte. Zwischen 9.20 Uhr und 18.40 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den geparkten silberfarbenen VW Passat und verursachte damit einen geschätzt 1.300 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Roth: Polo touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Polo, der zwischen Dienstag, 28. Januar, 14 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, in der Kurt-Schumacher-Straße parkte. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro hohen Schaden am Polo zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell