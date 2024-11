POL-NB: Handy-Laden eingeschlagen - Täter gefasst

Rechlin (ots) - In der soeben veröffentlichten Pressemitteilung zu "Gruppe benimmt sich auffällig - danach fehlen Waren" gibt es eine kleine Korrektur: Sie waren nicht gestern Nachmittag, sondern am Sonnabendnachmittag in einem Rechliner Einkaufsmarkt auffällig. Hier die originale Pressemitteilung: In einem Einkaufsmarkt in der Müritzstraße in Rechlin verhielt sich gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr eine Gruppe aus ...

mehr