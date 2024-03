Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Spurwechsel Auto gestreift

Kaiserslautern (ots)

Auf der rechten Fahrspur der Pfaffstraße war am Donnerstag, 14. März, gegen 10:35 Uhr, ein 72-jähriger Autofahrer an der Kreuzung in Richtung Königstraße unterwegs. Plötzlich wechselte ein neben ihm fahrender VW Golf in Höhe der Hausnummer 12 die Fahrspur. Hierbei streifte er den BMW vorne links an der Stoßstange und beschädigte diese. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in die Königstraße in Richtung Stadtmitte fort. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Wer hat den Spurwechsel beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

