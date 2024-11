Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Wasserwerk

Waren (Müritz) (ots)

Gestern Vormittag ist der Polizei in Waren durch Mitarbeiter der Einbruch in das Wasserwerk im Ortsteil Warenshof, Platz des Friedens, gemeldet worden. Der oder die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Die Polizei sicherte den Tatort zunächst bis die Beamten zur Spurensicherung am Einsatzort eintrafen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Nach Überprüfung der technischen Anlagen durch Polizei und Fachleute der Wasserwerke wurden auch dort keinerlei Auffälligkeiten festgestellt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise hat, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991 / 1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Bundeswehr als Nutzer der unmittelbar benachbarten Müritz-Kaserne wurde über den Einbruch in das Wasserwerk Warenshof durch die Polizei informiert. Es erfolgte sofort eine Prüfung der Zaunanlage sowie der Gebäude auf dem Bundeswehrgelände. Die Prüfungen ergaben keine Hinweise auf einen unbefugten Zutritt auf das Kasernengelände. Es gibt keine Hinweise, dass der Einbruch in das Wasserwerk Warenshof in einem Zusammenhang mit der Bundeswehr steht.

Bei sensiblen Anlagen werden die Ermittlungen zu Sachverhalten grundsätzlich bei der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion geführt - in diesem Fall in Neubrandenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell