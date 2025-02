POL-MR: + Tür beschädigt, Blumenkübel zerstört + Zeugen nach Unfallflucht gesucht +

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Polizei fasst Eindringlinge Gegen 04:35 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen (02.02.2025) Kenntnis über einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straße "Ketzerbach" in Marburg. Reinigungskräfte bemerkten drei Eindringlinge in der Filiale und verständigten die ...

mehr