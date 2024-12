Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall mit drei Autos auf der B 55 - Zwei Beteiligte leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am Mittwochmorgen (11.12., 06.55 Uhr) ereignete sich auf der Wiedenbrücker Straße (B 55) ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zuvor bildete sich an der Kreuzung Wiedenbrücker Straße/ Rietberger Straße aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel ein Rückstau auf der Wiedenbrücker Straße in Fahrtrichtung Lippstadt. Eine 36-jährige Verlerin mit einem Mazda sowie ein 55-jähriger Harsewinkeler mit einem Mercedes hielten am Stauende an. Ein 18-jähriger Rietberger befuhr mit einem VW die Wiedenbrücker Straße, nahm den Rückstau eigenen Angaben nach zu spät wahr und kollidierte mit dem vorausfahrenden Mercedes des 55-Jährigen. Dieser wiederum wurde auf den Mazda der 36-Jährigen geschoben.

Der Mercedes-Fahrer sowie die Mazda-Fahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. Während die 36-Jährige selbstständig einen Arzt aufsuchen wollte, brachte der eingesetzte Rettungsdienst den 55-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Der Mazda der Verlerin blieb trotz Beschädigungen fahrbereit. Der Mercedes sowie der VW mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 15 000 Euro.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich durch die Einsatzkräfte für etwa eine Stunde vollgesperrt, so dass der fließende Verkehr abgeleitet werden musste.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell