Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte sollen Mann auf Stadtbahnbrücke beraubt haben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.10.2024, soll es auf der Stadtbahnbrücke in Freiburg zu einem Raub gekommen sein. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, sei er in den frühen Abendstunden in Richtung des Aufzuges an Gleis 1 gelaufen, als er von drei Unbekannten angegangen und unter Vorhalt eines Messers beraubt wurde.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: ca. 30 Jahre alt, 1,60 Meter, korpulent, blaue Jeanshose, rote Turnschuhe (Nike), schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Kopfbedeckung.

Tatverdächtiger 2: 17-22 Jahre alt, schlank, lange schwarze Haare (schulterlang), schwarze Jeans, schwarzer Pullover, weiße Schuhe mit schwarzen Punkten.

Tatverdächtiger 3: 17-22 Jahre alt, schwarze Schuhe, klein, schlanke Statur, schwarze Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell