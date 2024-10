Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Todtnau: Pkw kommt von Bundesstraße ab - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 16.10 Uhr, kam ein 79 Jahre alter Mann mit seinem grauen Ford Kuga von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Baustellenschilder und kollidierte mit der Schutzplanke. Der 79-Jährige befuhr die Bundesstraße 317 vom Feldberg kommend in Richtung Todtnau, als nach seinen eigenen Angaben in der Kurve bei der Kaserne Fahl die Bremsen seines Fahrzeuges versagt haben sollen. Er wollte nach links in eine Parkbucht ausweichen, kam dort aber nicht zum Stehen, sondern überfuhr zwei Baustellenschilder. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit der Schutzplanke und kam auf der Fahrbahn der Bundesstraße zum Stillstand. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn und seine Mitfahrerin, welche wohl unverletzt blieb, in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges kam es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

