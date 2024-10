Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei beendet zwei Drogenfahrten

Kreis Viersen (ots)

Am Mittwoch hielt ein Streifenteam den Wagen eines 19-Jährigen aus Nettetal mit syrischer Staatsangehörigkeit in der Kölner Straße in Nettetal an. Zuvor war der junge Mann aus der Gerberstraße in Richtung Ringstraße gefahren. Hier ist die Durchfahrt jedoch durch das Verkehrszeichen "Verbot für Fahrzeuge aller Art" gesperrt. Als der Fahrer das Fenster öffnete, nahmen die Beamten sofort einen starken Cannabisgeruch wahr. Die Einsatzkräfte führten daraufhin einige Tests mit dem Fahrer durch, die den Verdacht auf Drogenkonsum erhärteten. Er führte einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv auf Cannabis und Kokain reagierte. In der Freiheitsstraße in Viersen hielt ein Streifenteam am Donnerstag gegen 18:15 Uhr einen 38-jährigen Deutschen aus Schwalmtal aufgrund einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Nachdem er den Einsatzkräften seine Papiere aushändigte, wurde er zunehmend nervöser und hatte leicht zittrige Hände. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest erklärte, weshalb der Mann nervös wurde: Er reagierte positiv auf Amphetamine. Der Konsum von Drogen und das Führen eines Fahrzeugs stellen eine erhebliche Gefahr für Sie selbst und andere Verkehrsteilnehmende dar. Bereits kleinste Mengen können Ihre Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Wer unter Drogen fährt, riskiert nicht nur den Verlust seines Führerscheins, sondern auch sein eigenes Leben sowie das Leben anderer Menschen. /jk (856)

