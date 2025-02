POL-MR: + Farbbeutelwurf + Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten + Golf beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg: Farbbeutelwurf

In der Zeit zwischen 01:40 Uhr und 06:45 Uhr warfen Unbekannte am Donnerstag (06.02.2025) in Marburg vier Farbbeutel in Richtung der CDU-Geschäftsstelle in der Gisselberger Straße. Ein Beutel traf die Gebäudefassade, drei fielen auf den Gehweg und die Straße. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06421 4060 bei der Marburger Polizei zu melden.

Breidenbach: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) kam es gegen 07:25 Uhr auf der B 253 zu einem Auffahrunfall. In Höhe Niederdieten hatte sich auf der Bundesstraße aus Richtung Dillenburg kommend in Fahrtrichtung Breidenbach ein Rückstau gebildet. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte dies die 42-jährige Fahrerin eines Ford Transit aus Dillenburg zu spät und fuhr auf den VW Golf eines 34-jährigen Mannes aus Haiger auf. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.250 EUR.

Marburg: Golf beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag (31.01.2025), 18:00 Uhr und Samstag (01.02.2025), 10:00 Uhr parkte ein grauer VW Golf in Marburg in der Straße "Zwischenhausen" an der Ecke zum Steinweg. In dieser Zeit wurde der Golf durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Fahrzeughalterin fand an ihrem VW einen Zettel, auf dem eine unvollständige Handynummer notiert war. Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie Zeugen des Unfalls sich telefonisch bei der Dienststelle in Marburg zu melden (Tel.: 06421 4060).

