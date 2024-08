PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung an PKW +++ Unfälle mit Motorrädern +++ Spielzeugwaffe löst Einsatz aus

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachbeschädigung an PKW,

Oestrich-Winkel, Im Flecken, Sonntag, 25.08.2024, 1:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Sonntag kam es zu einer Beschädigung an einem PKW in Oestrich-Winkel. Um 1:00 Uhr hatte ein Zeuge in der Straße "Im Flecken" in Winkel ein zischendes Geräusch an einem PKW bemerkt. Als er nachsah, konnte er noch zwei Personen sehen, welche gerade die Luft aus zwei Reifen gelassen hatten. Bei Tageslicht konnten zudem frische Kratzer an einer hinteren Tür festgestellt werden. Die mutmaßlichen Täter können nur als eine Frau mit blonden, zum Pferdeschwanz gebundenen, Haaren und ein Mann mit schwarzem Kapuzenpullover beschrieben werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

2. Motorradfahrer übersehen, Geisenheim-Johannisberg, Rosengasse, Sonntag, 25.08.2024, 18:24 Uhr

(cw)Am Sonntagabend kam es in Geisenheim zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer.

Eine 53-jährige Frau befuhr gegen 18:25 Uhr die Rosengasse in Johannisberg, als gleichzeitig ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad aus Richtung Geisenheim kommend die Straße "Am Erntebringer" befuhr. Die wartepflichtige Frau übersah den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 7.500 Euro.

3. Motorrad kollidiert mit PKW, Geisenheim, Landesstraße 3272, Sonntag, 25.08. 18:00 Uhr

(cw)Am Freitagabend kam auf der Landesstraße 3272 im Bereich Geisenheim es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad. Eine 41-Jährige befuhr gegen 18:00 Uhr die L 3272 aus Stephanshausen kommend in Richtung Johannisberg. Hinter ihr fuhr ein 20-Jähriger in die gleiche Richtung. Auf der Strecke versuchte die Frau, einem Eichhörnchen auszuweichen und bremste stark ab. Der hinter ihr fahrende Mann konnte nicht rechtzeitig reagieren, kollidierte mit dem PKW der Frau und überschlug sich mit seiner Maschine. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 20-Jährige dabei aber nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

4. Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus, Heidenrod-Laufenselden, Berndrother Straße, Freitag, 23.08.2024, 10:00 Uhr

(cw)Am Freitagvormittag zeigte sich in Heidenrod ein Mann mit einer Langwaffe. Dies löste einen Polizeieinsatz aus. Gegen 10:00 Uhr meldete sich eine 43-Jährige aus Heidenrod-Laufenselden, dass sie einen Mann mit Gewehr gesehen habe, welcher in ein Gebäude in der Berndrother Straße gegangen ist. Durch mehrere Streifen der Polizei in Bad Schwalbach konnte schlussendlich eine Gefahr für Anwohner ausgeschlossen werden. Ein 36-Jähriger hatte ein Spielzeuggewehr gekauft und dies in das Haus gebracht.

