Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 107 zwischen Völschow und Wilhelminenthal (LK V-G)

PHR Anklam (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2024 kam es gegen 06:45 Uhr auf der K 107 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Fahrzeugführerin eines Daihatsu die K 107 aus Richtung Völschow kommend in Richtung Wilhelminenthal. Aus derzeit noch unklarer Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte alleinbeteiligt mit einem Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt durch den Zusammenstoß so starke Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der Unfallursache kam es Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern weiter an. Im Auftrag David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

