POL-NB: Brand eines Ferienhauses bei Poseritz auf der Insel Rügen

Bergen (ots)

Durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Rügen wurde am 29.06.2024 gegen 22:00 Uhr der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubranden der Brand eines Ferienhauses an der L29 kurz vor der Ortschaft Poseritz aus Gustow kommend gemeldet. Das Haus steht an einem Feldweg mitten im Wald und eine genaue Adresse ist nicht bekannt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Das Ferienhaus brannte in voller Ausdehnung. Umgehend begannen die Kräfte der Freiwilliger Feuerwehr aus Poseritz, Garz, Bergen, Patzig, Samtens, Zudar, Putbus, Gustow und Sehlen mit den Löscharbeiten. Diese waren mit 80 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden gegen 02:00 Uhr beendet. Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000,-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kollegen des Kriminaldauerdienstes Stralsund aufgenommen.

