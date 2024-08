POL-RTK: ++ Motorroller gestohlen ++ Fischwilderei ++ Unfallflucht ++ betrunken Unfall verursacht ++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

+ Diebstahl eines Motorrollers, 24.-25.08.24, Geisenheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Geisenheim in der Rüdesheimer Straße ein weißer Roller der Marke Peugeot entwendet. Dieser stand in der frei zugänglichen Hofeinfahrt des Geschädigten. Mutmaßlich wurde der Roller um damit fahren zu können beschädigt, da sich alle Schlüssel noch bei dem Geschädigten befinden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüdesheim, Tel.: 06722-9112-0

+ Fischwilderei, 24.08.2024, Geisenheim

Am frühen Morgen des 24.08.2024 meldete ein Zeuge im Rahmen seiner Fischereiaufsicht, dass er mehrere männliche Personen am Geisenheimer Rheinufer festgestellt hätte, die der Fischerei nachgehen würden. Diese weigerten sich alle, sich ihm gegenüber auszuweisen. Die Streife stellte vor Ort fest, dass ein 40jähriger aus Geisenheim mit zwei Angelruten im Wasser weder den erforderlichen Fischereisschein, noch eine Fischereierlaubnis besitzt. Seine gesamten Fischereiutensilien wurden als Tatmittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

+ Unfallflucht, 21. - 22.08.2024, Schlangenbad-Hausen v. d. Höhe,

In der Zeit vom Mittwoch, den 21.08.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, den 22.08.2024, 20:30 Uhr wurde in Hausen v. d. Höhe in der Gladbacher Straße ein silberner Opel Corsa beschädigt. Als die 18jährige aus Hausen ihren PKW am Abend des 21.08.2024 abstellte, war er noch unbeschädigt. Als sie am nächsten Abend wieder zum Fahrzeug kam stellte sie Beschädigungen an der Frontstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Schwalbach, Tel.: 06124-70780

+ Betrunken mit Fahrzeug gefahren und Unfall gebaut, Samstag, 24.08.2024, 00:25 Uhr, Niedernhausen, Feldbergstraße

(Ste) Ein aufmerksamer Mitteiler konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Feldbergstraße in Niedernhausen einen Fahrzeugführer in seinem Mazda 2 beobachten, wie dieser augenscheinlich während der Fahrt gegen einen mittig auf einer Verkehrsinsel angebrachten Ampelmast fuhr. Eine hinzugeeilte Streife konnte den 63-jährigen, leichtverletzten Fahrzeugführer des Mazda aus der Gemeinde Niedernhausen antreffen und kontrollieren. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde mit dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher im Anschluss einen Wert von über 1,8 Promille ergab. Bei dem Fahrer wurde im Krankenhaus Idstein neben der medizinischen Erstversorgung zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Herr das Krankenhaus wieder verlassen. Der Niedernhausener muss sich nun in einem Strafverfahren wegen dem Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

