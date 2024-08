PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Motorradfahrer nach Kollision im Gegenverkehr tödlich verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

Idstein, Bundesstraße 275,Freitag, 23.08.2024, 14:20 Uhr

Am Freitagnachmittag stieß ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 275 bei Idstein mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen und wurde dabei tödlich verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 62-jährige Fahrer einer Suzuki-Maschine gegen 14:20 Uhr die Bundesstraße 275 vom Kreisverkehr in der Rudolfstraße kommend in Richtung der Abfahrt nach Wörsdorf. Hierbei überholte der Motorradfahrer einen vorausfahrenden Pkw und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Audi einer 37-Jährigen zusammen. Bei dem Aufprall wurde der Zweiradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs trug leichte Verletzungen davon. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Staatsanwaltschaft beauftragte zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter. Die Polizei stellte sowohl das Motorrad als auch den Pkw sicher. An der Unfallstelle mussten mehrere Zeugen von ebenfalls verständigten Notfallseelsorgern betreut werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der erforderlichen Maßnahmen zwischen dem besagten Kreisverkehr und der Abfahrt Wörsdorf gesperrt.

Die Polizei in Idstein bittet Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

