POL-WES: Wesel - Täter beschädigen Zigarettenautomaten

Wesel/Kreis Viersen (ots) - Bei der leblosen Person, die am Montag (24.02.25) in Wesel am Rheinufer gefunden wurde, handelt es sich um eine 68-jährige Frau aus dem Kreis Viersen. Laut der heute durchgeführten Obduktion gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. BH/ Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: ...

