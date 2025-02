POL-WES: Wesel/Kreis Viersen - Leiche identifiziert

Moers (ots) - Am Sonntag zwischen 16 und 23 Uhr haben Unbekannte einen Pkw an der Voßrather Straße gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Seat-Ibiza mit dem amtlichen Kennzeichen BIT-TB 15, der am Fahrbahnrand stand. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen. DF (Ref.-Nr. 250224-1400) ...

