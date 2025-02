POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Dinslaken (ots) - Am Montagmittag gegen 14.20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Hünxer Straße/Luisenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, wobei der Fahrradfahrer im weiteren Verlauf die Flucht ergriff. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 41- jährige Frau aus Voerde mit ihrem Pkw die Luisenstraße Richtung Hanielstraße. In Höhe der Kreuzung Hünxer Straße / Luisenstraße ...

