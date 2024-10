Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Von der Autobahn ins Gefängnis Bundespolizei Waidhaus verhaftet gesuchten Girokarten-Betrüger

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Am Freitag (14. Oktober) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus bei Grenzkontrollen einen gesuchten Girokarten-Betrüger festgenommen. Gegen den Osteuropäer lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Beamte der Bundespolizei nahmen ihn fest und übergaben ihn der Justiz.

Wegen Betruges hatte das Amtsgericht Tiergarten (Berlin) bereits vor drei Jahren Untersuchungshaftbefehl gegen den 41-jährigen Rumänen erlassen. Das Gericht sah ihn in mehreren Fällen des Girokarten-Betruges als dringend tatverdächtig an. Dabei soll er unter Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln 1.000 Euro erbeutet haben. Da sich der Rumäne ins Ausland abgesetzt hatte, erließ das Amtsgericht Tiergarten Haftbefehl gegen ihn. Beamte der Bundespolizei haben diesen jetzt bei Grenzkontrollen an der A6 bei Waidhaus vollstreckt. Der 41-Jährige wird nun der Justiz übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell