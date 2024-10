Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zurückweisung nach Einreiseverbot Bundespolizei Waidhaus schickt Reisenden nach Tschechien zurück

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Für den Insassen eines Fernreisebusses nach Frankreich ging es am Samstag (13. Oktober) schnurstracks zurück nach Tschechien. Wegen eines bestehenden Einreiseverbots nach Deutschland haben ihn Beamte der Bundespolizei Waidhaus die Einreise verweigert und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der versuchten unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet ein.

Im Februar 2021 haben Beamte der Bundespolizei in Ludwigsdorf den 32-jährigen Ukrainer beim Einschleusen von Ausländern erwischt, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und erteilten ihm eine vierjährige Wiedereinreisesperre nach Deutschland. Dieser kam der Ukrainer nicht nach und versuchte sein Glück an der A6 bei Waidhaus. Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus kontrollierten den 32-Jährigen als Insasse eines Fernreisebusses von Prag nach Lyon und schickten ihn geradewegs zurück nach Tschechien. Die Bundespolizei erstatte zudem Strafanzeige wegen der versuchten unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell