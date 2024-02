Bräunlingen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in der Kreisstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Hausinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer im Erdgeschoß, wobei ihnen ein dreistelliger Geldbetrag in die Hände fiel. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise auf die ...

