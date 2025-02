POL-OG: Lahr - Brennender Müllcontainer

Lahr (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers kam es am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 22 Uhr in der Tullastraße. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein noch unbekannter mutmaßlicher LKW-Fahrer mit einem parkenden PKW des Herstellers Mercedes. Dabei soll dieser auf einen ebenfalls geparkten Mercedes geschoben worden sein, was zu einem Sachschaden an beiden PKW von insgesamt ...

mehr