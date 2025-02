Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Topf auf Herdplatte vergessen

Rastatt (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Unterkunft in der Schlackenwerther Straße alarmiert, nachdem eine aufmerksame Zeugin gegen 17:15 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet hatte. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen worden, wodurch sich Rauch entwickelte und der Rauchmelder ausgelöst wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich umgehend Zutritt zur Wohnung. Durch den Vorfall entstand kein Sachschaden. Auch war niemand in der Wohnung anzutreffen, sodass es zu keinerlei Verletzungen kam. /lk

