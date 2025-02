Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Am Dienstag sollen sich bislang unbekannte Täter zwischen 13 Uhr und 21 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Benderstraße verschafft haben. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Einbrecher gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes auf und durchsuchten anschließend das Wohnhaus nach Diebesgut. Dabei sollen Bargeld und andere Wertgegenstände in bislang unbekanntem Wert entwendet worden sein.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 bei den Beamten des Polizeireviers Bühl zu melden.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell