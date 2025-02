Offenburg (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Saarlandstraße vor einem Lokal zu einer Bedrohung durch einen 26-Jährigen. Gegen 16:30 Uhr soll der Störenfried gegenüber einem Mitarbeiter verbal ausfallend gewesen sein und diesen mit einer Glasflasche bedroht haben. Nun erwartet der 26-Jährige einer Strafanzeige wegen Bedrohung. /lk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: ...

mehr