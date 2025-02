Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Diebstahl aus Pkw

Sinzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Weinbergstraße zu einem Diebstahl aus einem BMW. Eine bis dahin unbekannte Täterin nutzte gegen 15 Uhr die Gelegenheit und entwendete eine Handtasche, die neben persönlichen Gegenständen auch Bargeld und andere Wertgegenstände enthielt. Die Fahrzeuginhaberin bemerkte den Vorfall und fertigte ein Bild der Täterin mit ihrem Smartphone. Dank dieses wichtigen Zeugenhinweises konnten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Täterin ausfindig machen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Fahrzeuge ein attraktives Ziel für Diebe darstellen und rät, Wertgegenstände stets aus den Fahrzeugen zu entfernen oder diese sicher zu verstauen. /lk

