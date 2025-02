Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl im Supermarkt

Kehl (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls muss sich seit Dienstagnachmittag ein 31-jähriger Mann auseinandersetzen. Er soll gegen 16:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Am Läger" versucht haben, mit unbezahlter Ware das Geschäft zu verlassen. Dies wurde er nach ersten Erkenntnissen von einer Mitarbeiterin beobachtet, weshalb die alarmierten Beamten den mutmaßlichen Dieb stellen konnten.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell