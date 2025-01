Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub auf Straße +++ versuchter Einbruch +++ versuchter Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei +++ Schaufensterscheibe zerstört

Wiesbaden (ots)

1. Raub auf Straße,

Wiesbaden, Königsteiner Straße, Montag, 06.01.2025, 17:50 Uhr

(th)Zwei unbekannte Täter raubten einer älteren Frau in Wiesbaden die Handtasche. In der Königsteiner Straße traten und schubsten in den Abendstunden zwei unbekannte Täter mehrmals eine ältere Frau von hinten, sodass sie zu Boden fiel. Anschließend entrissen sie der 70-Jährigen die Handtasche und flüchteten zu Fuß in Richtung Karlsbader Platz. Die ältere Frau beschrieb die beiden Täter als männlich und ca. 18 bis 24 Jahre alt. Einer der Täter soll eine schlanke Statur und dunkle Haare haben und mit einer schwarz glänzenden Daunenjacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl, Wiesbaden, Römerfeld, Montag, 06.01.2025, 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(th)Am Montag kam es in Wiesbaden zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Der oder die unbekannten Täter drangen tagsüber in eine Wohnung im dritten Geschoss eines Mehrfamilienhauses ein, indem sie die Wohnungstür mittels roher Gewalt eindrückten. Ob der oder die unbekannten Täter im Wohnungsinneren waren, oder bei Tatausführung gestört wurden, ließ sich bisher nicht ermitteln. In den Wohnräumen wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts durchsucht und nichts entwendet. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf ca. 500,-Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei, Wiesbaden, Adelheidstraße, Freitag, 03.01.2025, 18:30 Uhr bis Montag, 06.01.2025, 08:50 Uhr

(th)Auf eine Rechtsanwaltskanzlei hatten es Einbrecher am Wochenende im Wiesbadener Stadtgebiet abgesehen. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise durch die Hauseingangstür in den Hausflur des Gebäudes in der Adelheidstraße und versuchten anschließend die Eingangstür der Anwaltskanzlei im Erdgeschoß aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen ließen sie davon ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Kanzleitür wird auf ca. 800,-Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4.Schaufensterscheibe zerstört,

Wiesbaden, Kirchgasse, Dienstag, 07.01.2025, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Vandalen in Wiesbaden die Schaufensterscheibe eines Geschäfts zerstört. Gegen 00:30 Uhr liefen zwei dunkelgekleidete Personen die Fußgängerzone entlang, warfen dort die Schaufensterscheibe eines Nagelstudios ein und verursachten so einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Anschließend suchten die beiden das Weite.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell