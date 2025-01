Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei vollendete Einbrüche und ein versuchter Einbruch +++ Zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt - Täterhinweise +++ Zigarettenautomat aufgeflext +++ Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

1. Zwei vollendete Einbrüche und ein versuchter Einbruch, Wiesbaden, Freitag, 03.01.2025, 07.15 Uhr bis Sonntag 03.01.2025, 19.10 Uhr

(th)Zwischen Freitag und Sonntag waren Einbrecher auch in zwei Wiesbadener Stadtteilen unterwegs. Von Freitag, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße heimgesucht. Der oder die Täter versuchten über die Balkontür in die Wohnung einzudringen, hierzu wurde der Rollladen hochgedrückt und die Balkontür mittels Hebelwerkzeug beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 800,- EUR geschätzt. Von Freitag 07:15 Uhr bis 19:10 Uhr wurde eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße heimgesucht. Der oder die Täter drangen über das aufgehebelte Schlafzimmerfenster in die Wohnung ein und entwendeten hieraus Schmuck. Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Wohnungsinhaberin in der Heßstraße nutzten Einbrecher vom 15.12.2024 bis zum 03.01.2025 aus, um durch Aufhebeln der Terrassentür in die Erdgeschoßwohnung einzudringen. Die Wohnräume wurden anschließend nach Wertgegenständen durchsucht, aber augenscheinlich nichts entwendet. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt - Täterhinweise, Wiesbaden, Dotzheim, Sonntag, 05.01.2024, 23.55 Uhr

(da)Bislang unbekannte Täter haben am späten Sonntagabend zwei Zigarettenautomaten im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim gesprengt. Die Polizei fahndet anhand einer Personenbeschreibung nach den Tätern. Kurz vor 23.55 Uhr sprengte ein bislang unbekannter Täter die beiden Automaten in der Freudenbergstraße und im Nelkenweg. Anschließend fuhr ein weißer Kleinwagen mit zwei Personen vor. Zwei Täter luden die Zigaretten in den Wagen, während der Fahrer hinter dem Steuer wartete. Anschließend fuhren alle in Richtung Ludwig-Erhard-Straße davon. Zwei der drei Täter konnten im Nachhinein von Zeugen beschrieben werden. Es handelt sich um zwei schlanke Männer. Einer hatte lockige Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Außerdem trug er eine dunkle Kopfbedeckung, ein schwarzes Halstuch, eine graue Jacke mit Kapuze sowie dunkle Schuhe und eine schwarze Hose. Sein Komplize trug ebenfalls eine graue Jacke mit Kapuze, graue Handschuhe, helle Jeans und schwarze Turnschuhe. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den drei Tätern und dem Kleinwagen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Zigarettenautomat aufgeflext,

Wiesbaden-Breckenheim, Neue Schulstraße, Donnerstag, 02.01.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 03.01.2025, 11:45 Uhr

(th)In den Nachtstunden haben Unbekannte in Wiesbaden-Breckenheim einen Zigarettenautomaten mittels mitgeführten Trennschleifer aufgeflext. Erbeutet wurden die darin befindliche Geldkassette und alle Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro. An dem Automaten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 0611/ 345-2440 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Samstag, 04.01.2025, 18:08 Uhr

(th)Am Samstagabend wurde ein Fußgänger in Kostheim angefahren und verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 73-jähriger Wiesbadener mit seinem Pkw, Daimler Benz, die Steinern Straße und übersah an einem Fußgängerüberweg den querenden 27-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger eine Kopfverletzung. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden in Form einer gesprungenen Windschutzscheibe. Der Fußgänger wurde zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 0611/345-2240 entgegen.

