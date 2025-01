POL-WI: Körperverletzung +++ Mülltonne angezündet +++ Haustüren und Fenster halten Hebelversuchen stand +++ Wertsachen bei Einbruch erbeutet +++ Fassade des 1. Polizeireviers beschmiert +++ Unfall auf der A3

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung endet in Körperverletzung,

Wiesbaden, Südost, Schwarzenbergstraße, Donnerstag, 2.1.2025, 17:56 Uhr

(cw)Am frühen Donnerstagabend kam es in Wiesbaden-Südost zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Kurz vor 18 Uhr stritten sich in der Schwarzenbergstraße zwei Männer, als einer der Beiden anfing, den Anderen zu schlagen und zu treten. Nachdem der Unterlegene 30-Jährige zu Boden gegangen war, flüchtete der Täter. Dieser wird als etwa 1,75 Meter groß, von "normaler" Statur und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe einen dunklen Rucksack getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 um Hinweise.

2. Mülltonne angezündet,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Donnerstag, 2.1.2025, 20:20 Uhr

(cw)Eine Mülltonne brannte am Donnerstagabend in Wiesbaden. Die Täter flüchteten. Gegen 20:20 Uhr zündeten zwei oder drei Personen in der Hans-Böckler-Straße Feuerwerkskörper in einer Mülltonne. Diese begann anschließend zu brennen und wurde dadurch beschädigt. Die Personen flüchteten nach ihrer Tat in unbekannte Richtung. Diese sollen allesamt dunkel gekleidet gewesen sein.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

3. Haustüren und Fenster halten Hebelversuchen stand,

Wiesbaden, Seerosenweg und Gustav-Mahler-Straße, Mittwoch 1.1.2025, 17:20 Uhr bis Donnerstag, 2.1.2025, 19:10 Uhr

(cw)Zwischen Mittwoch, 17:20 Uhr und Donnerstagabend, 18:35 Uhr versuchten Unbekannte, im Seerosenweg in Wiesbaden die Eingangstür eines Hauses aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen stand und so gelang es den Einbrechern nicht, in die Wohnräume zu gelangen.

In der Gustav-Mahler-Straße versuchten Unbekannte, am Donnerstag zwischen 8:10 und 19:10 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Trotz mehrfacher Versuche scheiterten sie an einer Terrassentür und einem Fenster. Erfolglos brachen die Einbrecher ihr Vorhaben ab und flüchteten. Sollten Sie Hinweise in der Sache geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0.

4. Wertsachen bei Einbruch erbeutet,

Wiesbaden, Kapellenstraße, Dienstag, 31.12.2024, 13 Uhr bis Donnerstag, 2.1.2025, 22:20 Uhr

(cw)Zwischen Dienstag und Donnerstag waren Einbrecher in Wiesbaden unterwegs und brachen in eine Wohnung ein.

In eine Wohnung in der Kapellenstraße wurde zwischen Dienstagmittag, 13 Uhr und Donnerstagabend, 22:20 Uhr eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen über ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Im Inneren durchsuchten sie anschließend alle Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

5. Fassade des 1. Polizeireviers beschmiert,

Wiesbaden, Bertramstraße 3, Freitag, 3.1.2025, 1:46 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag hatte es ein Mann auf die Hauswand des 1. Polizeireviers abgesehen. Um 1:46 Uhr konnten Bedienstete des 1. Polizeireviers beobachten, wie ein Mann ein Symbol auf eine Außenwand des Reviers sprühte. Ein 49-Jähriger konnte unmittelbar danach festgenommen und auf das Revier gebracht werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich betrunken war, ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2 Promille. Die Nacht musste der 49-Jährige anschließend im Polizeigewahrsam verbringen. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden.

Beitrag der Polizeiautobahnstation

Verkehrsunfall auf der A3 bei Wiesbaden,

Gemarkung Wiesbaden, Bundeautobahn 3, Vor dem Wiesbadener Kreuz, Freitag, 3.1.2025, 10:44 Uhr

(cw)Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 bei Wiesbaden ein Verkehrsunfall, dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 10:44 Uhr befuhr der 61-jährige Fahrer eines PKW mit Anhänger die A3 in Richtung Frankfurt. Im Bereich des Wiesbadener Kreuzes befuhr dieser die rechte Spur der Parallelfahrbahn in Richtung der A66. Kurz vor dem Fahrbahnteiler beabsichtige der Mann, links auf die Hauptfahrbahn zu wechseln und weiter auf der A3 zu fahren. Dabei touchierte der Anhänger den Fahrbahnteiler und riss vom Zugfahrzeug ab. Die Insassen eines VW konnten nicht mehr bremsen und kollidierten mit dem führungslosen Anhänger. Der Fahrer des Anhängerspanns fuhr zunächst weiter und kam später an die Unfallstelle zurück. Die Insassen des VW, ein 74-jähriger Mann und eine 76-jährige Frau wurden in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Sowohl der Anhänger als auch der PKW mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer aus Richtung Köln kommend. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

