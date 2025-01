POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 22-Jährigem

Wiesbaden (ots) - Silvesternacht in Wiesbaden, Stadtgebiet Wiesbaden, Montag, 30.12.2024 bis Mittwoch, 1.1.2025 (cw)Mehrere Einsätze beschäftigten in der Silvesternacht die Polizei in Wiesbaden. Gegen 0:20 Uhr wurden im Bereich des Kurhauses und des Warmen Damms unabhängig voneinander zwei männliche Personen ...

mehr