Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mann tritt in einen fahrenden PKW und flüchtet - Zeugen gesucht!

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 26.08.205 um 16:45 Uhr fährt ein 54-jahriger Auetaler die Kurhausstraße in Richtung der Straße am Thermalbad, kurz bevor der Fahrer auf die Straße "Am Themalbad" einbiegen wollte, kam ein kleines Mädchen auf einem Roller von rechts auf dem Gehweg in Richtung Straße. Der PKW Fahrer erschreckt sich und bremst, es kam zu keinem Zusammenstoß. Jedoch kam der vermeintliche Vater des Kindes auf den PKW zu und trat mit Wucht in die Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Der Mann, trug ein schwarzes T-Shirt, mit weißer Aufschrift, schwarze Haare, das Mädchen trug ein rosa-pinkes Kleid. Die Polizei bittet Zeugen darum sich zu melden, wer kennt den Vater und das Kind, Hinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723-74920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell