Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Gewerbebetrieb in Haste - Hoher Schaden

Haste (ots)

(He.) In der letzten Nacht wurde bei einem Gewerbebetrieb in der Nähe des Bahnhofs Haste eingebrochen. Die Täter haben sich gewaltsam Zugang zu den Werkshallen und Büroräumen verschafft. Bei der Tat hat es sich um mehrere Täter gehandelt, neben Werkzeug wurden auch 2 PKW der Firma entwendet. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise, sind Personen am 26.08.2024 in der Zeit von 00:30 Uhr bis 01:30 im Bereich der Gewerbebetriebe in der Bahnhofsnähe von Haste aufgefallen? Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Tätern geben können mögen sich bitte bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723-74920

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell