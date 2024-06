POL-WES: Xanten - Korrekturmeldung: Unfallbeteiligte lassen verletzten 16-Jährigen an Unfallstelle zurück

Dinslaken (ots) - In der Nacht zum Montag warfen drei bislang unbekannte Täter mit einem Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür einer Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße ein. Gegen 01:20 Uhr schlugen die Täter zunächst die Eingangstür Brinkstraße mit einem Gullideckel ein und verschafften sich hierdurch Zutritt in den Verkaufsbereich der Tankstelle, welcher zu dieser Zeit geschlossen war. Die Tankstelle ...

mehr