FW-D: Längere Ölspur - Feuerwehr streute Verunreinigung ab

Dienstag, 28. Mai 2024, 6.13 Uhr, Wersten

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einer etwa drei Kilometer langen Ölspur in den Stadtteil Wersten alarmiert. Dort zeigte sich von der Kölner Landstraße beginnend über die Werstener Straße bis hin zur Universitätsstraße eine deutliche Verunreinigung der Straßenoberfläche. Die rund 15 Feuerwehrleute streuten die Verunreinigung mittels Ölbindemittel ab und verhinderten so eine weitere Ausbreitung der Verschmutzung. Bereits frühzeitig stimmte sich der Einsatzleiter mit dem städtischen Umweltamt über Einsatzmaßnahmen ab. Durch die Einsatzkräfte wurden auf der drei Kilometer langen Strecke etwa 65 Säcke Ölbindemittel aufgebracht. Über die Einsatzdauer von rund zwei Stunden kam es vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

