Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Bad Harzburg Unfallort: Gestütsstraße 1 in 38667 Bad Harzburg (OT Bündheim) Unfallzeit: 12:30 Uhr

Goslar (ots)

Zum o.g. Zeitpunkt kam es im Bereich der Gestütsstraße in 38667 Bad Harzburg zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei der am rechten Fahrbahnrand geparkte PKW des Anzeigenerstatters (VW Transporter in Gelb) an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt wurde. An dem Fahrzeug des Anzeigenerstatters können im Bereich der Beschädigungen fremde Lackaufriebspuren in der Farbe Rot gesichert werden. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell