Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Dülmen/ Bilanz Versammlungen

Coesfeld (ots)

Am Wochenende fanden zwei Versammlungen statt, bei denen die Teilnehmenden gegen rechts und für Demokratie demonstrierten. Am Samstag (27.01.24) kamen 700 Leute in Lüdinghausen zusammen, am Sonntag (28.01.24) 4.500 Teilnehmer in Dülmen. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich. In Dülmen fertigte die Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen eine Person, die unerlaubt eine Drohne über die Versammlung aufsteigen ließ.

