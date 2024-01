Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Werner Straße in Capelle zwei Autos aufgebrochen. Zwischen 17.30 am Mittwoch (24.01.24) und 8 Uhr am Donnerstag (25.01.24) schlugen sie bei einem schwarzen Mercedes A150 die hintere Scheibe der Fahrerseite ein. Jedoch entwendeten sie nichts. Anders bei einem roten Kia Rio. Dort erbeuteten die Täter eine Geldbörse, nachdem sie zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 6 Uhr ...

mehr