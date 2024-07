Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec aus Tiefgarage entwendet - Pedelec konnte geortet und sichergestellt werden

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 28.07.2024, 15.00 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 05.20 Uhr, wurde in der Riedlistraße aus der Tiefgarage eines Wohnhaues ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Dank eines Senders konnte am Montagmorgen das Pedelec in der Schutzackerstraße von der Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Von dem Dieb fehlt bislang jede Spur.

