POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Beleidigungen, Sachbeschädigung und exhibitionistische Handlungen vor Kindern - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Gasgeruch in einem Hotel in Waldshut-Tiengen hat am Montag, 29.07.2024, gegen 13:00 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Vor Ort bestätigte sich ein mutmaßlicher Gasaustritt. Die durchgeführten Messungen der Feuerwehr ergaben eine hohe Gaskonzentration in einer im Dachgeschoss befindlichen Wohnung. Vorsorglich waren die Anwohner aus dem Haus geleitet worden. Aus der ...

mehr