Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250107 - 0017 Frankfurt - Innenstadt: Polizeibeamtin in Hand gebissen

Frankfurt (ots)

(fl) In der Nacht zum Dienstag (7. Januar 2025) zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr kam es in einem Schnellrestaurant an der Hauptwache zu einem Angriff auf Polizeibeamte. Die Polizei nahm zwei Frauen fest.

Eine 15 und 18 Jahre alte Frau durchwühlten die Mülleimer in dem Schnellrestaurant nach Kassenbons und versuchten dadurch Essen an der Ladentheke zu bekommen. Die betrügerische Art fiel jedoch einer Mitarbeiterin auf, woraufhin die jungen Damen Hausverbot bekamen. Die beiden folgten jedoch der Aufforderung nicht, sodass die Polizei gerufen wurde.

Beim Herausbegleiten griffen die mutmaßlichen Betrügerinnen die Beamten unvermittelt an. Dabei biss die 18-Jährige einer Polizeibeamtin in die Hand. Im weiteren Verlauf verbrachten die Beamten beide auf die Polizeidienststelle. Dabei haben sie weiterhin herumgeschrien sowie nach den Beamten getreten und gespuckt.

Die Ältere von beiden versuchte ebenfalls ihre eigene Mutter ins Gesicht zu spucken, woraufhin sie in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen wurde. Ihre Freundin konnte an die Erziehungsberechtigten übergeben werden.

