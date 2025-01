Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250106 - 0016 Frankfurt - Westend: Wüterich festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Am Samstagnachmittag (4. Januar 2025) versuchte sich ein alkoholisierter 43-jähriger Mann seiner Festnahme zu widersetzen, dabei beleidigte er wiederholt die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 15:00 Uhr fuhren Polizisten in die Mertonstraße, dort solle sich gemäß Zeugenaussagen ein Mann aufhalten der Menschen beleidige und insgesamt aggressiv auftrete, weiterhin wolle er die dortige Örtlichkeit nicht verlassen.

Die Beamten forderten ihn nach ihrem Eintreffen auf sich zu entfernen, der Mann beleidigte die Streifenbesatzung und schlug mehrfach in deren Richtung, ohne sie jedoch zu treffen. Als er dem erteilten Platzverweis nicht nachkam und keine Identitätsfeststellung ermöglichte, nahmen die Beamten ihn fest. Er wehrte sich so massiv, dass sie ihn zu Boden bringen mussten, dabei beleidigte er weiter unentwegt die Einsatzkräfte. Schließlich brachten die Polizisten ihn zwecks Ausnüchterung in das Zentrale Polizeigewahrsam.

