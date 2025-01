POL-F: 250106 - 0015 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mit Multitool - Videoschutzanlage führt Polizei zu Tatverdächtigem

Frankfurt (ots) - (ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Samstagabend einen Mann fest, der zuvor Passanten belästigte und darüber hinaus einen Schlagstock in seinem Rucksack hatte. Gegen 17:55 Uhr erhielten Polizisten die Mitteilung, dass ein Mann in der S-Bahnlinie 8, die zu diesem Zeitpunkt an der Hauptwache ...

mehr