Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250105 - 0012 Frankfurt - Innenstadt: Stark alkoholisierter Mann mit Schlagstock unterwegs - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Samstagabend einen Mann fest, der zuvor Passanten belästigte und darüber hinaus einen Schlagstock in seinem Rucksack hatte.

Gegen 17:55 Uhr erhielten Polizisten die Mitteilung, dass ein Mann in der S-Bahnlinie 8, die zu diesem Zeitpunkt an der Hauptwache stand, einen Schlagstock mit sich führe und Menschen belästige. Als die Beamten kurz danach eintrafen, urinierte der 29-Jährige gerade aus der Bahn auf den Bahnsteig.

Auf die Ansprache der Beamten reagierte er nicht, als er sich dann weiter in die Bahn zurückzog und in seinen Rucksack griff, reagierten die Beamten geistesgegenwärtig und nahmen ihn in der aufmerksamen Sicherungshaltung fest, bevor er in den Rucksack greifen konnte. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Rucksack der Teleskopschlagstock befand, der zuvor von Zeugen gesehen wurde.

Die Beamten brachten den stark alkoholisierten Mann zwecks Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell