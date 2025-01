POL-F: 250104 - 0009 Frankfurt - Ostend: Auto fährt fast in den Main

Frankfurt (ots) - (fl) In dem Zeitraum von Samstag (28. Dezember 2024) bis Sonntag (29. Dezember 2024) kam es in der Wittelsbacher Allee zu verfassungswidrigen Schmierereien an zwei Stolpersteinen. Unbekannte Personen nutzten dabei einen lilafarbenen Edding. Inzwischen sind die verbotenen Kennzeichen unkenntlich gemacht, der Staatsschutz hat die Ermittlungen ...

