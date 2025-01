Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250103 - 0007 Frankfurt - Ostend: Verfassungswidrige Kennzeichen auf Stolpersteinen

Frankfurt (ots)

(fl) In dem Zeitraum von Samstag (28. Dezember 2024) bis Sonntag (29. Dezember 2024) kam es in der Wittelsbacher Allee zu verfassungswidrigen Schmierereien an zwei Stolpersteinen. Unbekannte Personen nutzten dabei einen lilafarbenen Edding. Inzwischen sind die verbotenen Kennzeichen unkenntlich gemacht, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen Revier unter 069 / 755-10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell