Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250103 - 0008 Frankfurt - Gallus: Erfolgreiche Festnahme eines aggressiven Mannes

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Donnerstag (01. Januar 2024) auf Freitag (02. Januar 2024) nahmen Polizeibeamte einen aggressiven Mann unter erfolgreichem Einsatz ihres Distanzelektroimpulsgerätes fest.

Ein 36-jähriger Mann, der sich vermutlich auf Grund vorangegangenem Drogenkonsum in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kletterte gegen 23:30 Uhr im Bereich der "Kölner Straße" im 7.Stock über mehrere Einfassungen der dortigen Balkone. Dabei soll er nach aktuellen Erkenntnissen Gegenstände nach unten auf die Straße geworfen haben, hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Mehrere Zeugen wurden auf Grund des aggressiven Verhaltens auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei.

Bei deren Eintreffen befand sich der Mann in einer Wohnung im 7.Stock, die Beamten nutzten auf Grund des aggressiven und unberechenbaren Verhaltens des Mannes und zum Schutz aller Beteiligten ihr Elektroimpulsgerät. Sie konnten so den Widerstand überwinden und den Mann festnehmen. Im weiteren Verlauf brachten ihn Rettungskräfte auf Grund der mutmaßlichen Drogenintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei leitete zudem mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell