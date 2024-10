POL-HI: Alfeld - Mit 3,00 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Hildesheim (ots) - Gronau/Banteln (oss) Ein 28-jähriger Gronauer schloss sein Fahrrad, ein schwarzes MTB der Marke Kalkhoff, am Dienstag gegen 10 Uhr am Bantelner Bahnhof an. Als er gegen 16.00 Uhr zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr da. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau (05182-923370) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

