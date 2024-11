Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zu Gast im Berufskolleg - Hilden - 2411048

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Und was erwartet einen während des dualen Studiengangs oder des zweijährigen Bildungsgangs an der Fachoberschule Polizei?

Zu diesen und vielen weiteren Fragen steht die Polizei am Samstag (16. November 2024) im Rahmen des Tages der offenen Tür am Berufskolleg am Holterhöfchen in Hilden Rede und Antwort.

Im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr stehen Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sá Galante Baasch von der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann an ihrem Stand allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten, bei der Polizei beruflich Fuß zu fassen, finden Sie im Internet unter www.genaumeinfall.de.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell